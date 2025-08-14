Diego Saúl Garduño destaca trabajo coordinado en seguridad de región carbonífera

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, destacó el trabajo coordinado que se está realizando en materia de seguridad en la región, gracias al apoyo de autoridades municipales y la estrategia del gobernador y del fiscal general del estado.

Después de participar en la primera mesa de seguridad en el municipio de Sabinas, Garduño Guzmán señaló que estas son un espacio importante para abordar temas relevantes y mantener la paz y la seguridad en la región carbonífera. 'La idea es seguir manteniendo que todas las corporaciones y la Secretaría de Seguridad y los diferentes niveles de gobierno federal, estatal, y local trabajen de manera coordinada y de la mano en darle seguridad y certeza jurídica a las personas que se acercan con nosotros', afirmó.

El delegado destacó que la región carbonífera ostenta buenos índices en materia de seguridad, gracias al trabajo coordinado y la estrategia implementada por las autoridades. 'Esto no es por arte de magia, es gracias al trabajo y la coordinación entre las diferentes corporaciones y niveles de gobierno', señaló.

Garduño Guzmán enfatizó que la seguridad es un tema prioritario para la Fiscalía General del Estado y que se están tomando medidas para garantizar la paz y la tranquilidad en la región. 'Estamos comprometidos con la seguridad de la región carbonífera y trabajaremos para mantenerla blindada y segura', afirmó.

En resumen, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera destacó el trabajo coordinado que se está realizando en materia de seguridad y la importancia de mantener la paz y la tranquilidad en la región. La región carbonífera sigue siendo una de las zonas más seguras del estado, gracias al trabajo y la coordinación entre las autoridades.