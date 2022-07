"Aquí, gana el PRI": Fuentes

SABINAS, COAH.- Afirmando que las próximas elecciones de Coahuila del 2023 no serán fáciles, Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que el PRI, habrá de volver a ganar limpiamente la gobernatura estatal.

En entrevista, el líder priísta mencionó que el reto en las elecciones es fuerte ya que no se estarán enfrentando solo a MORENA, sino al gobierno de la República Mexicana, a los programas sociales y a todos aquellos que se quieran oponer a la unidad del tricolor.

"Coahuila no es Durango, Coahuila no es Oaxaca, no es Hidalgo, el PRI de Coahuila va a defender cada casilla, cada sección electoral, cada colonia y cada barrio, para volver a ganar 16 de 16 diputados locales y vamos a sumar cada distrito, cada municipio para seguir gobernando Coahuila en el pleno respeto de la ley". Dijo el dirigente.

Ante ello, Fuentes Ávila aclaró que el partido tricolor está más unido que nunca, dispuestos a trabajar todos juntos en favor de los coahuilenses y sobretodo estar atentos a las visitas de secretarios o secretarias federales que lleguen con los apoyos que son suma de las contribuciones de todos los mexicanos, a querer comprar a la gente como en otros estados.

Por último, Rodrigo Fuentes, se dirigió a todas las personas de la tercera edad y que son beneficiados con alguna ayuda, para no se dejen engañar y amenazar por los funcionarios estatales diciéndoles que si no gana su partido, les van a quitar los apoyos, los programas sociales tienen que seguir porque es un derecho constitucional y nadie se los puede quitar.