Lanzamiento del Plan de Seguridad para Corredores en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, presentó el Plan Integral de Seguridad para Corredores en Saltillo, en el que participaron representantes e integrantes de diferentes grupos, clubes y asociaciones que se dedican a esta actividad física.

En la elaboración y presentación también colaboraron el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, así como el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina.

Moreno Aguirre dio a conocer que este plan consta de varios ejes, cada uno con acciones muy específicas, y tiene un enfoque estratégico para garantizar la seguridad de corredores, ciclistas y peatones a través de infraestructura, educación y tecnología.

"El alcalde Javier Díaz González nos ha pedido que trabajemos de manera permanente y en coordinación con ustedes para crear este plan; hay que recordar que en el tema de seguridad participamos todos", afirmó el jefe de Gabinete del Gobierno Municipal.

Moreno Aguirre apuntó que se busca garantizar la seguridad de corredores, ciclistas y peatones, implementar medidas por parte del Gobierno Municipal, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y la cultura vial, así como proporcionar pautas para grupos de corredores.

Ejes del Plan Integral de Seguridad

Los cinco ejes de este plan son: Infraestructura y Señalización Segura, Seguridad Operacional y Apoyo Institucional, Cultura Vial y Educación Ciudadana, Responsabilidades y Recomendaciones para Corredores y Tecnología para la Prevención.

Como parte de este plan, César Iván Moreno Aguirre dio a conocer que algunas de las medidas se implementarán a corto plazo y otras a mediano, pero todas se realizarán con el propósito de brindar seguridad a las personas que realizan esta actividad física.

Reacciones y Compromisos

Quienes asistieron a esta primera reunión agradecieron la apertura, así como la disposición de las autoridades municipales para implementar el plan; aportaron algunas propuestas y se comprometieron a colaborar con el mismo.

Uno de los acuerdos de esta primera reunión fue darle seguimiento a las estrategias que se implementarán y sumar cada vez a más representantes de asociaciones y clubes que se dedican a la activación física en los distintos sectores de la ciudad.