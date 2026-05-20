Bryan Muñiz representará a Coahuila en la Olimpiada Nacional de Atletismo

SABINAS, COAH.- Lo que comenzó como una participación escolar en marzo pasado terminó convirtiéndose en una oportunidad nacional para Bryan Alejandro Muñiz Ávila, alumno de sexto grado de la Escuela Primaria Sabinas, quien representará a Coahuila en la Olimpiada Nacional de Atletismo tras descubrir su talento durante los juegos deportivos escolares.

El menor relató que inicialmente su principal interés era el fútbol; sin embargo, durante una actividad realizada en la unidad deportiva del municipio, la maestra de Educación Física, Rosa, observó sus condiciones físicas y su desempeño dentro del campo, por lo que lo invitó a probar suerte en el atletismo. A partir de ese momento, Bryan encontró una nueva pasión que en pocos meses lo llevó a competir a nivel estatal y posteriormente obtener su pase a la justa nacional.

Su primera participación formal ocurrió en la etapa regional celebrada en Monclova, donde logró destacar y avanzar gracias a su velocidad y resistencia. Personal de la institución educativa señaló que el estudiante mostró aptitudes naturales para las carreras, situación que facilitó su rápida adaptación a la disciplina y permitió que avanzara de manera sobresaliente en las competencias clasificatorias.

Ante este importante logro, la dirección de la Escuela Primaria Sabinas informó que se mantienen actividades de recaudación de fondos para que Bryan pueda viajar acompañado de sus padres a Guadalajara, ciudad sede de la Olimpiada Nacional de Atletismo. Aunque el Gobierno del Estado cubrirá los gastos oficiales de la delegación coahuilense, dicho apoyo no contempla a familiares, por lo que docentes y padres de familia buscan reunir recursos para costear el traslado y estancia de los acompañantes.

La comunidad escolar destacó que, independientemente de los resultados deportivos, Bryan ya es considerado un ejemplo de esfuerzo y dedicación, al convertirse en uno de los pocos estudiantes de la región que logran representar a su escuela y a Coahuila en una competencia nacional. La justa deportiva contempla cinco días de actividades, divididos entre jornadas de organización y competencias oficiales en Guadalajara.