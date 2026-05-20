Historiador Ramiro Flores habla sobre la Guerra Cristera en Coahuila

SABINAS, COAH.- El historiador Ramiro Flores Morales confirmó que el arzobispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, encomendó a la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Coahuila la difusión de la importancia del movimiento cristero en México. Señaló que el encargo respondía a la conmemoración del centenario de la Cristiada, conflicto armado que inició el 9 de agosto de 1926 y concluyó el 21 de junio de 1929. Explicó que la indicación era abordar el tema desde una perspectiva histórica y no religiosa.

Flores Morales detalló que la Guerra Cristera fue un enfrentamiento armado entre católicos, principalmente de la región del Bajío —Jalisco, Guanajuato, Colima y Zacatecas—, y el ejército federal encabezado por Plutarco Elías Calles. Precisó que el conflicto se extendió a todo el territorio nacional y que los combatientes cristeros se alzaron bajo el grito de "Viva Cristo Rey". Indicó que el detonante fue la intención de Calles de imponer el artículo 130 constitucional para restringir la cantidad de sacerdotes y limitar actividades religiosas como manifestaciones y peregrinaciones.

El historiador recalcó que la lucha duró casi tres años y dejó un saldo aproximado de 250 mil muertos. Mencionó que uno de los resultados más significativos fue la posterior canonización de 25 cristeros —sacerdotes y jóvenes que destacaron en la defensa de sus ideales— realizada por el Papa Juan Pablo II. Sostuvo que ese reconocimiento representó un beneficio para los mexicanos al visibilizar el impacto del movimiento en la historia nacional.

Respecto al trabajo encomendado, explicó que los miembros de la Asociación de Cronistas e Historiadores elaboraron un documento único y una memoria con presentación visual para difundir el tema. Detalló que ese material se pondría a disposición del obispo para su aval, y que cada integrante recibiría el mismo texto para exponerlo en sus comunidades. Aclaró que las presentaciones no se realizarían en iglesias ni en salones parroquiales, sino en espacios de reunión comunitaria.

Finalmente, Ramiro Flores Morales subrayó que el objetivo era resaltar lo que significó la guerra cristera al cumplirse cien años de su inicio. Reiteró que la intención del obispo y de los historiadores era dar a conocer los hechos desde un enfoque histórico, para que la población comprendiera la trascendencia del conflicto en la conformación social y cultural del país.