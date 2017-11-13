Aumentan vigilancia en colonias de Sabinas

SABINAS, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal en esta localidad, realiza rondines de vigilancia los uniformados por cada una de las colonias de la localidad, para así evitar los atracos en los domicilios que se puedan cometer.

Asimismo continúan con los rondines de vigilancia en cada una de las calles de los distintos sectores de la comunidad, así como las villas de Agujita y Cloete también incluyendo estación Nuevo Barroterán.

Piden a la ciudadanía que si ven alguna persona sospechosa en algunos de los lugares por tal motivo se les pide su cooperación para que no duden en reportarlo a la comandancia de policía y así pueden llegar los uniformados a entrevistarse con la persona para interrogarlo.

Las personas pueden reportar los robos a la comandancia de policía por tal motivo pueden llamar al teléfono 6130374 mismo que esta las 24 horas del dia para que así acuda la unidad de manera inmediata.