Apoyan a estudiantes con becas de transporte

SABINAS, COAH.- El empresario Enrique Ibarra Tamez confirmó la entrega de becas de transporte para estudiantes de universidades, como parte de su compromiso permanente con la educación y el apoyo a los jóvenes en la región carbonífera.

"Como cada año, estamos aportando becas a los estudiantes para apoyar a aquellos que tienen necesidad de ir a la escuela y no tienen los recursos económicos para hacerlo", dijo Ibarra Tamez. La empresa ha mantenido este compromiso durante años y busca apoyar a los jóvenes para que puedan continuar sus estudios.

La entrega de becas se realizará a través de un convenio con el Tecnológico de la región carbonífera, y se beneficiarán a 50 estudiantes de forma directa. Además, se espera que otras instituciones educativas también se sumen a este esfuerzo y puedan identificar a los estudiantes que necesitan apoyo.

"Esperamos que los jóvenes aprovechen esta oportunidad y tomen el valor que esto implica, respondiendo con una buena calidad de hechos y logrando sus objetivos", agregó Ibarra Tamez. La empresa busca apoyar a los jóvenes para que se conviertan en los líderes del futuro y contribuyan al desarrollo de la región.

La empresa Campan agradece a las instituciones educativas y a los empresarios que se han sumado a este esfuerzo, y espera que sigan apoyando a los jóvenes para que puedan alcanzar sus metas. "Los jóvenes son la principal herramienta para generar mejores empleos y empresas, y es nuestro deber apoyarlos", concluyó Ibarra Tamez.