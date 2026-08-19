Sabinas se prepara: protocolos de seguridad para la Gran Cabalgata 2026

SABINAS, COAH.- Autoridades estatales y municipales afinaron este miércoles los operativos de seguridad, salud, protección y bienestar animal para lo que será la Gran Cabalgata de Sabinas 2026, firmando el convenio en este municipio.

La jornada de trabajo se desarrolló en la sala de cabildo, donde se instaló una mesa operativa con representantes de los tres órdenes de gobierno para revisar las acciones preventivas y de atención que se implementarán durante la festividad.

En la reunión participaron la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza; la secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, siendo los anfitriones las autoridades locales.

Como parte de los acuerdos, se estableció un protocolo de protección para los seres sintientes que participarán en el recorrido. Los especialistas en bienestar animal David Alonso y Paulina Gutiérrez participaron en la mesa de trabajo, donde se concretó la firma de un convenio de colaboración para garantizar el trato digno, hidratación y atención médica de los ejemplares.

Al concluir la jornada, las autoridades realizaron recorridos de inspección técnica en el Rancho San José y en los terrenos destinados a las actividades oficiales, con el propósito de verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo seguro de la tradicional cabalgata.

Formaron parte también de la mesa de trabajo: Julio Aguirre Montemayor, presidente del Comité Organizador de la Cabalgata; Tatiana Villarreal; Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera.

Además, Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Carbonífera, así como mandos de Seguridad, Salud y Protección Civil, quienes revisaron los esquemas de prevención, vigilancia y atención médica.