Implementan protocolos de protección animal en Sabinas

SABINAS, COAH.- Tras anunciarse que, durante las Fiestas Grandes de Sabinas, contarán con protocolos de protección para el cuidado de los animales sintientes, esta medida aplicada fue celebrada por Julio Aguirre Montemayor, presidente del Comité de la Gran Cabalgata Sabinas 2026.

Señaló que los municipios y las familias que organizan o participan en cabalgatas deben conocer qué está permitido y qué no durante estas actividades, además de cumplir con los reglamentos establecidos para garantizar el bienestar de los animales.

Aguirre Montemayor explicó que las primeras cabalgatas se realizaban con caballos de guarnición, debido a que el equino era utilizado como medio de transporte cotidiano y las personas conocían su resistencia y los cuidados necesarios. Sin embargo, consideró que las nuevas generaciones deben recibir mayor información sobre el manejo de los animales.

Indicó que, como referencia, la carga del caballo debe representar entre 15 y 20 por ciento de su peso. Por ejemplo, un equino de 500 kilogramos podría cargar 100 kilogramos, aunque esta capacidad debe reducirse dependiendo de la edad, condición y estado de salud del animal.

Añadió a su vez que la Gran Cabalgata Sabinas contempla un recorrido de siete kilómetros, mientras que la cabalgata de Múzquiz a Sabinas alcanza entre 60 y 70 kilómetros y la de Santo Domingo llega a 320 kilómetros.

El presidente del comité destacó que los protocolos se irán perfeccionando y consideró que son necesarios ante las nuevas condiciones y exigencias sociales.

Recordó que el año pasado se registraron lamentablemente dos pérdidas de equinos durante la Cabalgata, posiblemente porque los animales llegaron deshidratados, por lo que se busca prevenir este tipo de situaciones mediante mejores cuidados.

Finalmente, informó que a quienes renten caballos se les solicitará entregar el protocolo al arrendatario y firmar una carta compromiso en la que conste que conoce los cuidados que requiere el animal, desde su edad hasta los límites de exigencia física e hidratación.

En caso de no contar con la guía correspondiente, se recomendará cuidar del caballo, al tiempo que reiteró que la fiesta debe realizarse en orden y con absoluto cuidado.