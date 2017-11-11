Blindarán el Buen Fin

SABINAS, COAH.- La próxima semana se estará realizando un operativo coordinado por parte de los tres órdenes de gobierno para brindar seguridad y protección, esto por la nueva temporada donde darán arranque con el Buen Fin.

Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera dio a conocer que esta actividad comercial se realiza en todo el país, por tal motivo en esta localidad, no es la excepción.

Asimismo ya se están preparando para lo que será el banquetazo que será la primer semana de diciembre, asimismo se espera la temporada de diciembre con los aguinaldos, así como la temporada navideña hasta enero.

El operativo corresponde a la etapa de lo que será el Buen Fin, asimismo se dará inicio del operativo Guadalupe Reyes.

El entrevistado mencionó que los operativos se estarán realizando en bancos y áreas comerciales, los agentes y elementos de Seguridad Pública estarán realizando el patrullaje tanto pedestre, como en las unidades, por tal motivo estarán muy alertas para evitar que se consume algún hecho delictivo.