Bloquearán transportistas carretera 57

Transportistas de la región Centro bloquearán este lunes la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Castaños, como parte del paro nacional contra las modificaciones al Impuesto sobre la Renta, que, advierten, reducirán sus ingresos y pondrán en riesgo la operación de empresas del sector.

Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en la región Centro, informó que las unidades están citadas a partir de las 10 de la mañana frente a las instalaciones de la cámara para concentrarse y estacionarse a lo largo de la vialidad.

De inicio, se prevé la participación de alrededor de 20 camiones, aunque la cifra podría aumentar conforme se sumen más transportistas. El dirigente explicó que buscan realizar una movilización representativa, pues detener más unidades también implica pérdidas económicas para el sector.

Bortoni González señaló que la duración de la protesta dependerá de la respuesta de las autoridades y de las acciones que se emprendan en la Cámara de Senadores para atender las demandas del gremio. Explicó que los cambios fiscales representan un golpe para el autotransporte debido a la eliminación de compensaciones y beneficios que permiten cubrir gastos de operación que no siempre pueden comprobarse fiscalmente durante los recorridos.

Aunque el motivo central del paro son las modificaciones al ISR, los transportistas también exigen mayor seguridad en las carreteras y acciones contra el robo de vehículos. Sobre la situación en Coahuila, Bortoni González reconoció que las quejas por problemas de seguridad carretera son mínimas en comparación con otras zonas, aunque confirmó que existen reportes en la entidad.