Daños materiales por incendio en colonia Sarabia de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un incendio provocado en una vivienda ubicada en la calle Bolívar #1580 en la colonia Sarabia de Sabinas causó daños materiales de consideración. El hecho fue reportado al cuerpo de bomberos alrededor del mediodía cuando vecinos del sector se percataron de la estela de humo y dieron parte a las autoridades.

Durante algunos minutos, bomberos de Sabinas lucharon para sofocar las llamas que estaban en una vivienda que se encontraba deshabitada. Según las autoridades, se sospecha que los presuntos responsables fueron personas adictas a drogas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas en el incendio, solo daños materiales. Los bomberos trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

Las autoridades no han dado información sobre el monto de los daños, pero se espera que se realice una investigación para determinar las causas exactas del incendio y encontrar a los responsables. Vecinos del sector coincidieron en condenar este tipo de actos, ya que se pone en riesgo a las familias, por personas que no hacen conciencia de los daños que pueden provocar, inclusive afectaciones a la salud de las personas y en su propiedad.