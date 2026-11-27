Bravitos de Corazón realiza acciones de apoyo social en Sabinas
La fundación Bravitos de Corazón busca canalizar recursos para impactar positivamente en la comunidad.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
SABINAS, COAH.- El fundador de Bravitos de Corazón, Andrés Calvillo Rodríguez, anunció diversas acciones realizadas en materia de apoyo social, con el objetivo de brindar ayuda a familias vulnerables y al sector deportivo.
Indicó que estas actividades las realiza de la mano de su esposa, Claudia Andrade, quien mantiene una agenda llena de actividades filantrópicas y deportivas, apoyando de corazón.
Señaló que la intención es programar y reprogramar todo lo que se genera en bendiciones de trabajo para canalizarlo a la gente que se pueda ayudar y estar cerca de quienes más lo necesitan.
Explicó que, mientras él cumple con su trabajo ordinario en la rutina empresarial, productiva y minera, su esposa se encarga de dar seguimiento a todas las actividades de la fundación en territorio.
Destacó que Claudia Andrade es un baluarte para la fundación, al ser una mujer incansable en la gestión y ejecución de los programas de ayuda que se desarrollan en la región.
El empresario añadió que es un gusto poder programar lo que se genera en trabajo y utilidad para destinarlo a acciones que impacten positivamente en la comunidad.