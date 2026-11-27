SABINAS, COAH.- El fundador de Bravitos de Corazón, Andrés Calvillo Rodríguez, anunció diversas acciones realizadas en materia de apoyo social, con el objetivo de brindar ayuda a familias vulnerables y al sector deportivo.

Indicó que estas actividades las realiza de la mano de su esposa, Claudia Andrade, quien mantiene una agenda llena de actividades filantrópicas y deportivas, apoyando de corazón.

Señaló que la intención es programar y reprogramar todo lo que se genera en bendiciones de trabajo para canalizarlo a la gente que se pueda ayudar y estar cerca de quienes más lo necesitan.

Explicó que, mientras él cumple con su trabajo ordinario en la rutina empresarial, productiva y minera, su esposa se encarga de dar seguimiento a todas las actividades de la fundación en territorio.

Destacó que Claudia Andrade es un baluarte para la fundación, al ser una mujer incansable en la gestión y ejecución de los programas de ayuda que se desarrollan en la región.

El empresario añadió que es un gusto poder programar lo que se genera en trabajo y utilidad para destinarlo a acciones que impacten positivamente en la comunidad.