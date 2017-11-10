Cae de su propia altura

SABINAS, COAH.- Un quincuagenario fue atendido por parte de Paramédicos de la Cruz Roja la tarde de ayer luego que cayó de su propia altura al momento que caminaba con su esposa.

La persona que cayó de su propia altura fue identificada como Arturo Orta Ramírez, de 53 años de edad vecino de esta localidad, el cual al momento que iba caminando sobre la calle Riva palacio fue que resbaló debido a que se sintió mal.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron la atención inmediata en el lugar de los hechos para posteriormente llevarlo a la sala de urgencias del Centro de Salud para su atención médica.

Asimismo la persona fue llevada en la ambulancia del cuerpo de Bomberos a la sala de urgencias del Seguro social para su atención médica donde quedo internada bajo observación médica.