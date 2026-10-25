Entregan canastas alimentarias

MELCHOR MÚZQUIZ, Coah. - Familias en situación de vulnerabilidad recibieron apoyos alimentarios a través del programa "Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad", impulsado por el DIF Coahuila en coordinación con los sistemas DIF regional y municipal.

"La entrega de estos apoyos busca contribuir a la alimentación de las personas que más lo necesitan, mediante acciones coordinadas entre las distintas instancias de asistencia social", expresó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

A través del programa impulsado por el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Coahuila, la maestra Laura Luz Pérez Castro, coordinadora regional del DIF, sumó esfuerzos para hacer llegar los apoyos alimentarios a las familias del municipio, contando con el apoyo de las autoridades municipales.

Acciones de la autoridad

Estas acciones forman parte de las estrategias de asistencia social orientadas a atender las necesidades de los sectores más necesitados y contribuir de esta manera al bienestar de los hogares beneficiados.

Cabe señalar que se destacó la importancia de mantener la colaboración entre los gobiernos estatal y municipal para ampliar el alcance de los programas de apoyo a la población.

Importancia del apoyo gubernamental

Asimismo, las autoridades regionales y municipales destacaron y agradecieron el apoyo brindado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, al impulsar iniciativas que permiten acercar estos beneficios a un mayor número de familias de Múzquiz.