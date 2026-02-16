Sin interés por candidaturas independientes en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Comité Distrital Electoral No. 03, con cabecera en esta ciudad, dio por concluido el periodo de recepción de manifestaciones de intención para quienes buscaban contender como candidatos independientes a una diputación local. El plazo, que se mantuvo abierto del 31 de enero al 14 de febrero de 2026, cerró sin que se registraran solicitudes por parte de la ciudadanía interesada.

La certificación oficial fue emitida por Claudia Amalia Ramos Hernández, secretaria del Comité Distrital Electoral No. 03 del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). En el documento se establece que, al cumplirse las cero horas con cinco minutos del 15 de febrero, se levantó el acta correspondiente en la que se asentó la ausencia de aspirantes independientes.

Este procedimiento forma parte del proceso electoral local ordinario 2025-2026, en el que se renovarán diputaciones del Congreso del Estado. La etapa de manifestaciones de intención es un requisito indispensable para quienes buscan participar sin el respaldo de partidos políticos, garantizando así la apertura democrática a todas las formas de representación ciudadana.

La falta de registros en Sabinas refleja un escenario en el que las candidaturas independientes no lograron consolidarse como opción en este distrito electoral. En otros procesos, estas figuras han representado una vía alternativa para la participación política, aunque en esta ocasión no se materializó ningún interés formal.

Con este cierre, el Comité Distrital Electoral No. 03 continúa con las siguientes fases del calendario electoral, enfocadas en la preparación de las campañas y la organización de la jornada electoral. El Instituto Electoral de Coahuila reafirmó su compromiso de dar certeza y transparencia a cada etapa del proceso, garantizando que los actos se realicen conforme a la ley y con plena fe pública.