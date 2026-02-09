INE da banderazo a capacitación electoral en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con un acto simbólico, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio este lunes el banderazo oficial de salida a las y los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) del Distrito 03, marcando el inicio de la Primera Etapa de Capacitación Electoral rumbo al proceso local 2025-2026.

El evento, realizado a las 10:00 horas, representa el arranque formal de las actividades de campo que garantizarán la correcta integración de las casillas en la próxima jornada electoral.

Autoridades electorales subrayaron la importancia de la labor que desempeñarán los SE y CAE, quienes recorrerán las distintas secciones del distrito para localizar y visitar a las ciudadanas y ciudadanos sorteados. Su misión será invitar a participar como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, una tarea fundamental para asegurar que cada casilla opere con legalidad y transparencia.

Durante la ceremonia se destacó que la participación ciudadana es la base del sistema democrático, y que el proceso de capacitación constituye un pilar para garantizar elecciones libres y confiables. Los capacitadores tendrán la responsabilidad de informar, orientar y preparar a las personas seleccionadas, brindándoles las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones con certeza y responsabilidad el día de la elección.

El banderazo no solo simboliza el inicio de las actividades de campo, sino también el compromiso institucional del INE con la legalidad y la certeza electoral. Bajo el lema "Tu decisión es importante. Coahuila Vota", se busca fomentar una participación informada y activa de la ciudadanía, fortaleciendo la cultura democrática en el estado.

Las y los asistentes coincidieron en que este esfuerzo es clave para consolidar la confianza en las instituciones electorales. El trabajo cercano con la sociedad permitirá que cada voto emitido sea respetado y cuente en la definición de los resultados, reforzando la legitimidad del proceso.

Con estas acciones, el INE refrenda su compromiso de mantener elecciones transparentes y confiables, impulsando la participación ciudadana como motor de la democracia en Coahuila. El arranque en Sabinas marca un paso decisivo hacia el proceso electoral 2025-2026, donde la preparación y el involucramiento de la sociedad serán determinantes para el éxito de la jornada.