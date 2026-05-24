CBTIS 20 de Sabinas logra subcampeonato nacional en Tepic

SABINAS, COAH.- En medio de aplausos, porras y música de mariachi, directivos, personal docente, alumnos y padres de familia dieron una emotiva bienvenida al equipo de béisbol del CBTIS 20, luego de conquistar el subcampeonato nacional en los Juegos CONADEMS celebrados en Tepic, Nayarit.

El director del plantel, Eduardo Robles Mesta, encabezó la recepción de los jóvenes deportistas, quienes representaron al CBTIS 20 y al estado de Coahuila frente a las mejores instituciones de educación media superior del país. A su llegada, los jugadores fueron recibidos por familiares y compañeros que reconocieron el esfuerzo y la destacada actuación mostrada durante la competencia nacional.

Robles Mesta destacó que el torneo de CONADEMS reunió a equipos de alto nivel competitivo provenientes de distintas entidades del país, por lo que consideró el subcampeonato como un logro histórico para la institución educativa y para el deporte estudiantil de la región carbonífera. Señaló que el desempeño de los alumnos fue resultado de la disciplina, constancia y preparación desarrollada a lo largo del ciclo escolar.

El directivo subrayó que este resultado fortalece el prestigio deportivo del CBTIS 20 y motiva a nuevas generaciones de estudiantes a integrarse a las actividades atléticas y académicas del plantel. Añadió que el compromiso de los jóvenes quedó demostrado dentro y fuera del terreno de juego, representando dignamente a Sabinas y a Coahuila en el escenario nacional.

Asimismo, informó que el próximo semestre se llevará a cabo el encuentro deportivo nacional de la DGETI, competencia exclusiva entre planteles CBTIS de todo el país, donde el equipo buscará nuevamente colocarse entre los mejores. Indicó que la experiencia obtenida en Tepic servirá como base para reforzar la preparación rumbo a ese certamen.

Finalmente, Eduardo Robles Mesta agradeció el respaldo de los padres de familia y del personal docente, al considerar que el subcampeonato fue producto del trabajo conjunto entre estudiantes, entrenadores, institución y familias. Reiteró su reconocimiento a los jugadores por el esfuerzo realizado y aseguró que el CBTIS 20 continuará impulsando el talento deportivo de sus alumnos en competencias de nivel estatal y nacional.