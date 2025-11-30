Evento de Fundación Unidos por un Ángel busca apoyar a niños especiales en Sabinas

SABINAS, COAH.- El próximo 18 de diciembre se celebrará el 15 aniversario de la Fundación Unidos por un Ángel Movimiento Sofía, organización dedicada a apoyar a niñas y niños con capacidades diferentes. La presidenta de la fundación, Dora Irasema Álvarez Villarreal, confirmó que el evento tendrá lugar en el salón Bella María, a partir de las 3 de la tarde, con el respaldo de la patrocinadora Ana Montemayor.

El festejo busca reunir a familias y voluntarios en un ambiente de convivencia y solidaridad. Además de la celebración central, se contempla la entrega de apoyos en especie a los Centros de Atención Múltiple de la región, con el objetivo de que también puedan realizar sus propios festejos y brindar momentos de alegría a los menores que forman parte de estas instituciones.

Álvarez Villarreal destacó que la misión de la fundación es ampliar su alcance para llegar a más niñas y niños especiales, ofreciendo acompañamiento y respaldo en sus necesidades cotidianas. 'Queremos que cada pequeño se sienta parte de una comunidad que los reconoce y los apoya', expresó la dirigente.

El Movimiento Sofía nació a partir de la experiencia personal de Dora Irasema con su hija Sofía, quien vivía con parálisis cerebral. En memoria de ella y en agradecimiento a las personas que les brindaron ayuda, la fundación se ha consolidado como un espacio de apoyo y esperanza para muchas familias en Sabinas y municipios cercanos.

Finalmente, Álvarez Villarreal subrayó el espíritu que guía a la organización: la unión y la empatía. 'Si vinimos a este mundo es para darnos la mano entre todos', afirmó, invitando a la comunidad a sumarse a esta celebración que busca fortalecer la inclusión y el amor hacia quienes enfrentan retos especiales.