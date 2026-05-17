Guillermo Lazarín destaca el impulso al comercio en Sabinas por celebraciones de mayo

SABINAS, COAH.- Guillermo Lazarín Soto, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Sabinas, informó que las celebraciones de mayo generaron una respuesta positiva en los comercios locales. Señaló que fechas como el Día de las Madres, el Día del Maestro y el Día del Estudiante impulsan la actividad comercial, al coincidir con reuniones familiares y eventos escolares en la ciudad.

Lazarín Soto explicó que la Cámara mantuvo contacto directo con los comerciantes para invitarlos a aprovechar este tipo de fechas. Indicó que, ante la situación económica complicada, era necesario sacar el mayor provecho de los momentos en que la población incrementaba su consumo en regalos, alimentos y servicios para celebraciones.

El presidente de la CANACO detalló que se gestionó un permiso especial para que los socios pudieran exhibir sus productos en las banquetas durante los eventos especiales. Mencionó que esta medida, normalmente restringida por acuerdos de imagen urbana y seguridad, se autorizó de manera temporal a petición de los comerciantes y con el respaldo del alcalde.

Precisó que los giros más beneficiados fueron pastelerías, florerías, restaurantes, boutiques, carnicerías y papelerías. Comentó que también se vieron favorecidos los salones de eventos y otros negocios relacionados con la organización de festejos escolares y reconocimientos al magisterio.

Finalmente, Lazarín Soto invitó al comercio local a mantenerse activo en las próximas festividades del mes. Reiteró que el llamado era a consumir en Sabinas y a aprovechar las fechas para fortalecer las ventas, especialmente en el marco de los eventos dedicados a maestros, estudiantes y otras celebraciones locales programadas para mayo.