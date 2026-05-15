Sabinas se prepara para el Día del Maestro y graduaciones: María Jiménez coordina eventos

Sabinas, Coahuila. – María del Socorro Jiménez Benavides, subdirectora de Servicios Educativos en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso, informó que ya se trabaja en la calendarización de los eventos y festejos correspondientes al mes de mayo en los planteles de la región.

Se indicó que las secciones sindicales realizan sus festividades tradicionales con motivo del Día del Maestro, mientras que por parte del municipio se mantiene a la espera de la fecha oficial para la celebración correspondiente. Mayo es considerado un mes con múltiples conmemoraciones, entre ellas el Día de la Madre y el Día del Maestro.

La funcionaria señaló que los planteles también se preparan para el cierre del ciclo escolar, por lo que las actividades de graduación ya forman parte de la agenda. Cada escuela tenía establecida su fecha de graduación y actualmente comparte la calendarización con la subdirección.

El objetivo de recibir las fechas es acompañar a las instituciones en los actos de clausura programados para las próximas semanas. Se reiteró la disposición de estar presentes en los cierres de ciclo escolar como parte del trabajo coordinado con los planteles.

La subdirección continúa con la organización y seguimiento de las actividades previstas para mayo, tanto en el ámbito conmemorativo como en el académico, para concluir el periodo escolar en los tres municipios que atiende.

Las instituciones educativas están trabajando en la programación de sus eventos de graduación, asegurando que todos los detalles estén listos para las celebraciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

La subdirectora enfatiza que mayo es un mes clave para la educación, con múltiples eventos que celebran tanto a los docentes como a los estudiantes que culminan su ciclo escolar.