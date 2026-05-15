Celebra 2 décadas de Trayectoria magisterial

NUEVA ROSITA, COAH.- En la Región Carbonífera, el profesor Ricardo Vega, Supervisor de la Zona Escolar 306, compartió la importancia de celebrar el Día del Maestro, cumpliendo en su caso, 21 años de carrera dentro del magisterio.

Con emoción, destacó que cada etapa de su recorrido —desde maestro, subdirector, director y ahora supervisor— ha representado un cúmulo de aprendizajes y satisfacciones que fortalecen su compromiso con la educación.

Subrayó que, ser docente implica una gran responsabilidad, pues la labor educativa no solo se centra en transmitir conocimientos, sino también en formar ciudadanos íntegros.

"Cada etapa tiene sus recompensas, sus satisfacciones, pero estoy muy contento de poder cristalizar la educación magisterial y el ámbito en el que nos desenvolvemos", expresó.

El supervisor de zona escolar, reconoció que, uno de los mayores retos de la profesión ha sido la constante transformación de la dinámica escolar. Adaptarse a nuevas circunstancias, metodologías y contextos sociales ha requerido de los maestros empatía, responsabilidad y disposición para cumplir con su labor de la mejor manera posible. "La adaptación es algo muy importante", puntualizó.

Asimismo, resaltó que muchos de sus compañeros se congregaron en Saltillo, Coahuila, donde fueron reconocidos por el Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por su trayectoria docente.

Aseveró que, este tipo de galardones son un estímulo para quienes dedican su vida a la enseñanza y que él mismo aspira a alcanzar algún día ese reconocimiento.

Finalmente, el mentor, Ricardo Vega reafirmó su compromiso con la educación y con la comunidad escolar de la Región Carbonífera. Con 21 años de servicio, aseguró que seguirá impulsando la labor magisterial con entusiasmo y dedicación, convencido de que la enseñanza es una misión que transforma vidas y construye futuro.

Día del Maestro: Ricardo Vega su trayectoria en Coahuila