Centro de Acopio IMSS en Sabinas: Ayuda por Inundaciones

SABINAS, COAH.- En respuesta a las recientes lluvias e inundaciones que han afectado a diversos estados del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su área de Prestaciones Sociales, ha designado a esta clínica como centro de acopio oficial para la recolección de víveres. Olga María del Sol Rangel Tapia, técnica en Bienestar Social, informó que esta iniciativa busca brindar apoyo directo a las comunidades más golpeadas por los fenómenos meteorológicos.

La convocatoria está abierta a toda la población, con el objetivo de fomentar la solidaridad y el compromiso social. Se solicita la donación de productos de primera necesidad, entre los que se incluyen alimentos no perecederos como frijol, arroz, atún y sardinas, así como agua embotellada. También se requieren artículos de higiene personal, toallas sanitarias y pañales, elementos fundamentales para atender a familias en situación vulnerable.

El centro de acopio estará recibiendo donativos de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Las instalaciones de la institución están preparadas para recibir y organizar los productos, garantizando que lleguen a su destino en condiciones óptimas. Esta acción forma parte de una estrategia nacional de ayuda humanitaria impulsada por el IMSS.

Rangel Tapia destacó que cada aportación, por pequeña que sea, representa una esperanza para quienes enfrentan momentos difíciles. El llamado es a actuar con empatía y responsabilidad, reconociendo que la unión ciudadana puede marcar una diferencia significativa en la recuperación de las zonas afectadas.

Con esta iniciativa, Sabinas se suma a los esfuerzos nacionales para brindar alivio a quienes más lo necesitan. La comunidad está invitada a participar activamente, demostrando que la generosidad y el compromiso con México siguen siendo valores fundamentales en tiempos de adversidad.