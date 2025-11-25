Centro de Atención para Mujeres en Sabinas ofrece apoyo integral

SABINAS, COAH.- La problemática de la violencia familiar en Coahuila continúa siendo un desafío para las autoridades, y Sabinas no es la excepción. El Centro de Atención para Mujeres, dependiente de la Secretaría de las Mujeres, ha reforzado sus servicios gratuitos de orientación psicológica, asesoría legal y acompañamiento social. Estos espacios buscan brindar apoyo integral a quienes enfrentan situaciones de agresión, además de canalizar a las víctimas hacia refugios seguros cuando el riesgo es mayor.

Durante 2025, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez ha reportado que 27 mujeres y 42 niñas y niños han sido trasladados a refugios estatales tras confirmarse casos de violencia familiar. Cada intervención representa una acción preventiva que puede salvar vidas. En estos casos se resaltó que la denuncia oportuna ha sido fundamental para activar los protocolos de protección y garantizar la seguridad de las víctimas.

En Sabinas, además de la atención presencial en el Centro, se lanzó una línea de emergencia para mujeres violentadas a inicios de año. Esta herramienta, busca ofrecer atención inmediata y profesional a quienes se encuentren en riesgo. Con ello, se pretende ampliar el acceso a la ayuda y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

El Centro de Atención para Mujeres en Sabinas también ha evolucionado en su infraestructura. El DIF Coahuila inauguró recientemente el Centro Libre para Mujeres, antes conocido como CAM, con el objetivo de brindar un espacio seguro y especializado para quienes requieren apoyo integral. Este lugar fortalece la red estatal de atención y representa un avance en la política pública de protección a las mujeres.

La combinación de atención directa, refugios especializados y líneas de emergencia refleja el compromiso de las autoridades de Coahuila para enfrentar la violencia familiar. Sin embargo, los datos muestran que el problema persiste y exige la participación activa de la sociedad. La labor del Centro de Atención para Mujeres en Sabinas se convierte así en un pilar fundamental para garantizar que cada denuncia sea atendida con seriedad y que las víctimas encuentren un camino hacia la seguridad y la justicia.