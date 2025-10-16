ICATEC acredita ITESRC como Centro Evaluador

SABINAS, COAH.- El Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo en Coahuila (ICATEC) ha otorgado la certificación al Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera (ITESRC) como centro evaluador de competencias laborales. El titular del ICATEC, Marco Cantú Vega, destacó que esta certificación es un logro importante para la institución y para la región.

Cantú Vega explicó que esta certificación permitirá a los docentes del Tecnológico obtener certificaciones que validen sus competencias y habilidades, lo que a su vez les permitirá acompañar de mejor manera la formación académica de sus alumnos. Además, los estudiantes también podrán obtener certificaciones que les permitan insertarse en el mercado laboral con mayor éxito.

La certificación es válida a nivel nacional y se basa en normas internacionales y nacionales. Los docentes y estudiantes que obtengan estas certificaciones podrán demostrar sus habilidades y competencias ante la sociedad y los proveedores, lo que les dará una ventaja competitiva en el mercado laboral.

El titular del ICATEC destacó que esta certificación es un paso importante para fortalecer la vinculación entre la institución educativa y el sector productivo. "Es un orgullo que podamos trabajar juntos para acreditar al ITESRC como centro evaluador", señaló.

La certificación otorgada es un reconocimiento a su trayectoria y calidad educativa, y se espera que impulse el desarrollo económico y social de la región carbonífera.