Victoria Martínez pide apoyo para gastos funerarios en Sabinas

SABINAS, COAH - Victoria Alejandra Martínez Ramírez solicitó el apoyo de la ciudadanía para solventar los gastos funerarios de su sobrina, una bebé que falleció horas después de nacer prematuramente. La menor era hija de Karime Lizeth Martínez Ramírez, hermana de Victoria, quien fue hospitalizada la mañana del viernes con amenaza de aborto.

De acuerdo con el testimonio, Karime Lizeth ingresó al hospital alrededor de las once de la mañana. A las tres y media de la tarde dio a luz a una niña de seis meses de gestación. Pese a los esfuerzos del personal médico por retener el embarazo y estabilizar a la bebé, la menor falleció alrededor de las nueve y media de la noche. "Hicieron la lucha bastante. Tuvimos mucha atención por parte de los médicos, ginecólogos y sobre todo las enfermeras", reconoció Victoria Alejandra.

La familia, de escasos recursos, atraviesa un momento difícil tras la pérdida. "Fue terrible para nosotros. Teníamos un año esperándola", expresó Victoria. Actualmente velan a la bebé en el domicilio de su hermana, ubicado en calle Virgen de Guadalupe número 1756 y 1757, frente a la tortillería La Amistad. El velorio se realiza de diez de la mañana a dos de la tarde.

Victoria Alejandra hizo un llamado a la sociedad para recibir apoyo económico o en especie que les permita cubrir los servicios funerarios. "Les agradecería bastante si nos pueden ayudar con algo, con lo que sea", pidió. La familia reiteró que cualquier ayuda es significativa para enfrentar este duelo.

Las personas interesadas en colaborar pueden acudir directamente al domicilio señalado en la colonia Virgen de Guadalupe, en Sabinas, donde se encuentra la madre de la menor, Karime Lizeth Martínez Ramírez.