190 aspirantes se registran para examen de admisión en enfermería en Sabinas

SABINAS, COAH.- La directora de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, María del Rosario Carlos Silva, confirmó que el próximo 9 de mayo se aplicará el examen de admisión para la nueva generación de licenciatura.

Además, informó que ya se encuentran inscritos los alumnos que cursarán el segundo año de preparatoria en la institución.

Carlos Silva detalló que para este proceso se registraron 190 aspirantes, de los cuales únicamente 120 podrán ingresar. "Desgraciadamente no tenemos capacidad para tantos alumnos y sí vamos a dejar un grupo fuera. Me puede mucho, pero realmente es imposible recibir a todos", explicó la directora.

Añadió que cada año crece el número de jóvenes interesados en formarse como profesionales de la salud en la escuela.

La directora destacó que uno de los objetivos es hacer crecer la preparatoria para que los estudiantes que cursan ese nivel y tengan la intención de continuar en el área de la salud, pasen en automático a la Licenciatura en Enfermería. "La idea es que los chicos que entren a la prepa y quieran estudiar enfermería continúen con nosotros su formación profesional", señaló.

En agosto próximo, la institución cumplirá 10 años de operaciones en la región. En ese periodo, indicó Carlos Silva, han egresado varias generaciones que hoy se desempeñan en el sector salud.

"Cada año va escalando el número de aspirantes y eso nos llena de orgullo, porque partimos de un sueño que hoy es real", afirmó. Los alumnos de la generación actual iniciarán su servicio social a partir de agosto.

La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera se ha consolidado como una opción educativa para jóvenes de Sabinas y municipios aledaños que buscan prepararse en el área médica. La directora reiteró el compromiso de seguir formando profesionales con vocación de servicio para atender las necesidades de salud de la comunidad.