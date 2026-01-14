Dos mujeres lesionadas en accidente de carretera en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un fuerte choque entre una camioneta tipo familiar de la marca Kia y un camión pesado de transporte de concreto premezclado dejó dos mujeres lesionadas, una de ellas de gravedad, en el kilómetro 110+800 de la carretera federal 57 en esta ciudad.

Las dos tripulantes de la camioneta Kia Sorento en color gris resultaron lesionadas y fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Roja y del cuerpo de bomberos de Sabinas a un hospital para su atención inmediata. La conductora sufrió una fractura de antebrazo expuesto y fue trasladada de urgencia al hospital, mientras que la acompañante, una mujer de 25 años de edad, resultó con lesiones menores.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del camión pesado es señalado como presunto responsable del accidente al tratar de retornar en un lugar donde no está permitido ubicado frente a las instalaciones de Pemex. Las autoridades continúan investigando mayores detalles del accidente y realizaron la detención del conductor de la pesada unidad.

El accidente ocurrió en un tramo de la carretera federal 57 que es conocido por ser propenso a accidentes de tráfico. Las autoridades han reiterado la importancia de conducir con precaución y respetar las señales de tráfico para evitar accidentes.

Durante el percance, el tránsito vehicular fue controlado por oficiales de la Guardia Nacional, mientras las grúas remolcaron los vehículos involucrados que quedaron a disposición del ministerio público.