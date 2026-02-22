Lesionada en accidente de tráfico en Sabinas, Coahuila

Un choque múltiple registrado la noche del sábado en el cruce de las calles Lamadrid y Amador Chapa dejó como saldo daños materiales de consideración y una persona lesionada. El percance involucró a tres camionetas, generando la movilización inmediata de autoridades de tránsito y policía municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Mercedes Benz se impactó contra una Chevrolet Equinox que aguardaba el cambio de semáforo. El golpe provocó que la Nissan X Trail se proyectara hacia adelante contra una Chevrolet Equinox, que también permanecía detenida en la fila. La fuerza del impacto ocasionó daños visibles en las tres unidades.

Testigos señalaron que el conductor de la Mercedes Benz no logró frenar a tiempo y embistió de lleno al primer vehículo. Como consecuencia, la Chevrolet Equinox, que se encontraba hasta delante, recibió el segundo golpe y su conductora resultó lesionada. La mujer fue trasladada por particulares a un hospital cercano para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la policía y tránsito municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de las unidades al corralón. El parte oficial fue levantado en el sitio para dar seguimiento a las responsabilidades derivadas del accidente.

Finalmente, se informó que el juez calificador tomó conocimiento del caso y citó a las partes involucradas en la comandancia, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar las sanciones que correspondan. El hecho generó expectación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona, quienes destacaron la necesidad de extremar precauciones en ese concurrido cruce.

