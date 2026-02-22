Donan lockers a la Cruz Roja

SABINAS, COAH.- La Delegación de la Cruz Roja en Sabinas recibió recientemente un importante apoyo por parte de la empresa Magna, cuyo gerente, Juan Carlos Rodríguez Garza, realizó la donación de lockers destinados al personal paramédico. Esta acción fue reconocida como un gesto de solidaridad y compromiso con la labor humanitaria que desempeña la institución en la región.

Los lockers entregados permitirán que los paramédicos cuenten con un espacio seguro para resguardar sus pertenencias mientras se encuentran en servicio. De esta manera, se fortalece la infraestructura interna de la delegación y se brinda mayor comodidad al personal que diariamente atiende emergencias y situaciones de riesgo.

La Cruz Roja de Sabinas destacó que este tipo de aportaciones son esenciales para mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores, quienes enfrentan jornadas intensas y requieren espacios adecuados para su organización. La donación representa un respaldo directo a la misión de salvar vidas y ofrecer atención inmediata a la comunidad.

Por su parte, el gerente de Magna, Juan Carlos Rodríguez Garza, fue reconocido públicamente por su apoyo y sensibilidad hacia las necesidades de la institución. La delegación expresó su agradecimiento, subrayando que este tipo de alianzas con el sector empresarial fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, la Cruz Roja reiteró su gratitud hacia la empresa Magna y su representante, destacando que la colaboración entre sociedad civil, empresas y organismos de auxilio es fundamental para seguir construyendo una red de apoyo sólida en beneficio de la población de Sabinas.