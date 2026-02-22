Apoya CBTS 20 a Jardín de Niños

SABINAS, COAH.- Como parte de la continuidad del Programa Nacional "DGETI en tu Comunidad", estudiantes de la especialidad de Técnico en Electricidad del CBTis No. 20, acompañados y supervisados por sus docentes y personal de mantenimiento del plantel, realizaron trabajos de mejora en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado en la colonia Los Montes 1. Durante la jornada, los jóvenes llevaron a cabo labores preventivas y correctivas en las instalaciones eléctricas, aplicando de manera práctica los conocimientos adquiridos en el taller. Esta experiencia fortaleció sus competencias técnicas, el trabajo en equipo y su compromiso con el servicio comunitario. Las acciones reflejan el sentido social de la educación tecnológica, al transformar el aprendizaje en soluciones reales que contribuyen a la seguridad y bienestar de niñas, niños y personal educativo del jardín de niños. La comunidad educativa del "Octavio Paz" brindó facilidades y ofreció un refrigerio a los estudiantes y docentes, gesto que fue recibido con gratitud. Con hechos concretos, el CBTis No. 20 refrenda su compromiso con una educación tecnológica, humanista y socialmente responsable, alineada a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.