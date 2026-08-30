¡Hoy todos a clases!

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Más de 30 mil estudiantes de esta cuenca regresarán a clases este lunes 31 de agosto, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, informó la profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas y algunas escuelas de Ocampo, Coahuila.

La funcionaria señaló que, por fortuna, no se tienen reportes de robos o atracos al interior de los planteles educativos durante el periodo previo al regreso a clases.

Detalles confirmados

Asimismo, destacó que únicamente se contempla que una escuela lleve sus clases a distancia debido a trabajos de infraestructura; mientras tanto, añadió, los planteles ya cuentan con los libros de texto gratuitos, paquetes de útiles escolares y calzado para otorgar a los estudiantes.

Explicó que en la escuela José María Morelos y Pavón de Nueva Rosita, donde actualmente se construye una obra de infraestructura, tentativamente las actividades escolares se desarrollarán bajo la modalidad a distancia mientras avanzan los trabajos.

Santos Galván agregó que los jefes de sector y supervisores comenzaron desde el lunes pasado con actividades mediante los Consejos Técnicos, sin que hasta el momento se hayan reportado irregularidades en las instituciones educativas.

Plantilla docente cubierta

Respecto a la plantilla docente, aseguró que se encuentra cubierta para el inicio del nuevo ciclo escolar a fin de que todos los niños y niñas sean atendidos debidamente en su educación.

Explicó que el sistema de asignación de plazas, mediante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAM), permite realizar el proceso de manera precisa, por lo que los docentes que realizaron algún cambio recibieron antes del periodo vacacional su orden o nombramiento con la institución en la que habrán de trabajar.

Finalmente, indicó que los maestros de nuevo ingreso ya se presentaron en sus respectivos centros de trabajo, con el objetivo de que se encuentren preparados para iniciar actividades a partir de este lunes 31 de agosto, cuando comenzará formalmente el ciclo escolar 2026-2027.