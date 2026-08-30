Refrenda Óscar Ríos apoyo a la educación

SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA.- Cerca de 8 mil estudiantes de San Juan de Sabinas regresarán a las aulas este lunes, con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, desde nivel preescolar hasta educación profesional.

Ante el regreso a clases, el alcalde Óscar Ríos Ramírez refrendó su compromiso de impulsar acciones para mejorar las condiciones de las instituciones educativas y ofrecer mejores espacios a niñas, niños y jóvenes del municipio.

Acciones de la autoridad

Durante el periodo vacacional, el gobierno municipal mantuvo vigilancia en los planteles educativos y realizó labores de limpieza y rehabilitación en instituciones cuyos directivos solicitaron apoyo, con el propósito de mejorar sus condiciones para recibir a la comunidad estudiantil.

El alcalde destacó que la educación es una prioridad y señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante esfuerzos conjuntos para fortalecer las condiciones educativas en San Juan de Sabinas.

Compromiso con la educación

"Vamos a seguir trabajando de la mano con las instituciones educativas y con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de San Juan de Sabinas", señaló.