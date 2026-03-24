Robo de banca en biblioteca Carlos A. Pereira genera alarma en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un lamentable incidente ocurrió el pasado fin de semana en la biblioteca Carlos A. Pereira, ubicada en la colonia Sarabia de Sabinas, Coahuila, cuando un individuo robó una banca que se encontraba en la entrada del establecimiento. El hecho fue captado por cámaras de seguridad y denunciado por los ciudadanos, quienes expresaron su preocupación por la falta de vigilancia en la zona.

Según los informes, el robo ocurrió durante la madrugada, motivo por el cual los ciudadanos pidieron mayor presencia de las autoridades en el área para prevenir futuros incidentes. La banca robada fue encontrada abandonada a dos cuadras de distancia, lo que indica que el responsable la abandonó al percatarse de la presencia de personas en la zona.

Las autoridades no han confirmado si se han identificado al responsable, pero se cree que podría tratarse de una persona con problemas de adicción a las drogas. Este incidente ha generado preocupación entre los ciudadanos y los usuarios de la biblioteca, quienes esperan que se tomen medidas para mejorar la seguridad en la zona.

La biblioteca Carlos A. Pereira es un espacio importante para la comunidad, y es fundamental que se tomen medidas para proteger a los usuarios y los bienes públicos. Los ciudadanos están llamados a colaborar con las autoridades para identificar al responsable y prevenir futuros incidentes.

Se espera que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para dar con el responsable y llevarlo ante la justicia. Mientras tanto, los ciudadanos de Sabinas Coahuila se mantienen atentos y esperan que se tomen medidas para mejorar la seguridad en la zona.