Programa Mejora de Sabinas ofrece soluciones accesibles para mejorar la calidad de vida

SABINAS, COAH.- En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sabinas, la coordinadora del programa Mejora, Claudia Garza Iribarren, anunció importantes beneficios para la ciudadanía a través de dos iniciativas clave: la venta de minisplits a bajo costo y la continuación del programa de cemento subsidiado.

Estas acciones buscan brindar soluciones accesibles ante las altas temperaturas y apoyar proyectos de construcción familiar.

Garza Iribarren confirmó que, por cierre de temporada, los minisplits tendrán un descuento especial. El modelo convencional se ofrecerá a un precio de 3 mil 999 pesos, mientras que el modelo inverter estará disponible por 4 mil 999 pesos. Ambos equipos están destinados a cualquier ciudadano que desee adquirirlos, sin restricciones, como parte del compromiso del programa Mejora con la equidad y el bienestar social.

Además, la funcionaria informó que el programa de venta de cemento a bajo costo continuará vigente. El cemento Monterrey se encuentra disponible a 220 pesos por saco, y se prevé que la entrega se realice la próxima semana en Sabinas. Esta iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad, especialmente por familias que buscan mejorar sus viviendas sin afectar gravemente su economía.

Garza Iribarren destacó que estos programas son parte de una estrategia integral para apoyar a los sectores más vulnerables del municipio. "Nuestro objetivo es que cada familia en Sabinas tenga acceso a herramientas que les permitan vivir mejor, con espacios dignos y climatizados", expresó. También hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar estos beneficios antes de que concluya la temporada.

Los interesados pueden acudir a las oficinas del programa Mejora para solicitar más información y realizar sus pedidos. Con estas acciones, Sabinas reafirma su compromiso con el desarrollo social y el fortalecimiento de la infraestructura familiar, consolidando una comunidad más fuerte y resiliente.