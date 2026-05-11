Claudia Palomares exige justicia por incendio en su hogar en Sabinas

SABINAS, COAH.- Claudia Lizbeth Palomares Leyva exigió que se haga justicia por el incendio que consumió su vivienda y la de su padre en la colonia Atenas 2, cuyo presunto responsable identificado como Juan N, permanece en un anexo.

Palomares Leyva indicó que el señalado se encontraba internado en el anexo Emanuel, ubicado detrás de la casa que él mismo quemó. Detalló que el incendio dejó pérdida total en su vivienda y en la de sus padres, quienes hasta la fecha no habían recibido respuesta por parte de las autoridades. Por ello, solicitó reparación del daño y pidió que el responsable pagara con cárcel, pues reconoció que no contaba con recursos para resarcir lo perdido.

De acuerdo con el testimonio de Claudia Lizbeth Palomares Leyva, Juan N se drogaba y por esa razón fue ingresado al anexo. Añadió que el sujeto ya tenía antecedentes, pues anteriormente había incendiado un tráiler en el mismo sector. El domicilio afectado se localizaba en la calle Demóstenes 1246, en la colonia Atenas 2.

La familia afectada explicó que tras el incendio vivían "como podían" en el mismo predio. El padre de familia, quien era pensionado, tuvo que solicitar préstamos para levantar un cuarto donde pudieran resguardarse. Palomares Leyva recalcó que la falta de apoyo institucional los obligó a reconstruir con sus propios medios.

Finalmente, Claudia Lizbeth Palomares Leyva informó que acudieron a la Fiscalía para dar seguimiento al caso, pero únicamente les dijeron que debían esperar a ser llamados por el juez del penal. A casi un año de los hechos, reiteró que no habían recibido ninguna notificación ni avance en la investigación, por lo que insistió en su exigencia de justicia ante la falta de respuesta oficial.