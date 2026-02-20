Familias de mineros en Pasta de Conchos reciben apoyo de Claudia Sheinbaum

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció ante familiares de los mineros de Pasta de Conchos que regresará en seis meses para supervisar los trabajos de rescate.

La mandataria destacó que esta es la quinta ocasión en que se reúne con las familias, reafirmando su compromiso de continuar con la búsqueda de los trabajadores fallecidos en la tragedia minera.

Sheinbaum recordó que la primera visita se realizó el 14 de junio de 2024, posteriormente en septiembre para firmar la continuidad del rescate, y en dos ocasiones más ya como presidenta.

"Esta es la quinta vez que regreso a Pasta de Conchos y seguiremos regresando", expresó, subrayando la importancia de mantener la presencia del gobierno federal en el proceso.

Durante el encuentro, agradeció a los rescatistas por el esfuerzo realizado, ya que, gracias a ellos, a su esfuerzo, han encontrado ya 25 cuerpos de mineros, restando aún 38 por recuperar.

Reconoció también el trabajo del Mando Coordinado, cuyo equipo ha sido fundamental en las acciones emprendidas para avanzar en la recuperación.

"Hasta el último día del sexenio vamos a continuar buscando a los mineros", aseguró la presidenta, manifestando su fe y esperanza en que el trabajo permanente permitirá localizar al resto de los trabajadores.

Además, reiteró que se mantendrá el apoyo a las familias en temas de pensiones, salarios justos para los rescatistas, así como la atención a peticiones relacionadas con la construcción de un hospital, mejoramiento de escuelas y la construcción de una nueva universidad.

En su mensaje, Sheinbaum abordó también la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), señalando que el problema se originó por actos de corrupción.

Explicó que actualmente se realiza una subasta bajo supervisión judicial, con dos condiciones establecidas por el gobierno federal: que los trabajadores sean liquidados conforme a la ley y la reactivación de la empresa.

Reconoció que el cierre de AHMSA, junto con el de las minas, afectó gravemente el empleo en la región, por lo que se buscarán esquemas conjuntos para generar más fuentes de trabajo y mejores ingresos para todas y todos, analizando estos temas con el Gobierno del Estado.