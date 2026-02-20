Inicia campaña 'Sí al desarme, sí a la paz' en Saltillo encabezada por Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González, junto con el coronel de Infantería de Estado Mayor Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería, dieron arranque a la campaña "Sí al desarme, sí a la paz" en Saltillo.

El objetivo principal es disminuir la cantidad de armas en posesión de la población civil para impulsar la seguridad, además de promover la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

"La idea es dar un paso firme hacia la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad y que, de manera anónima, la ciudadanía pueda hacer el canje de armas por incentivos económicos que pueden llegar hasta los 33 mil 650 pesos", dijo el Alcalde de Saltillo.

Javier Díaz reconoció al Ejército Mexicano por esta iniciativa y compromiso institucional, ya que con su trabajo se garantiza un proceso seguro, transparente y profesional en la recepción y destrucción del armamento.

Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, informó que la campaña estará vigente del 20 de febrero al viernes 6 de marzo, en la explanada de la Presidencia Municipal, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Explicó que la entrega de armas es voluntaria y anónima, por lo que no se genera ninguna consecuencia jurídica para quien las posee y las intercambia por un estímulo económico.

"Las armas son destruidas de forma inmediata por parte de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional. A nombre del Municipio damos todo nuestro apoyo para seguir trabajando para que Saltillo continúe siendo una de las ciudades más seguras del país", refirió Francisco Saracho Navarro.

Cabe destacar que en febrero, "Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana", se llevan a cabo diferentes actividades de acercamiento social hacia la población civil, con el objetivo de fomentar una cultura de respeto y reconocimiento a los símbolos patrios ante la sociedad.

Durante el arranque de la campaña estuvieron presentes el capitán primero Aniséforo Bautista, en representación de la Guardia Nacional; Óscar Guerra Lira, secretario técnico regional de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila; Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; y Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.