Aumentan enfermedades gastrointestinales en Saltillo por cambios climáticos

SALTILLO, COAHUILA.- Las autoridades de salud reportaron un aumento en los casos de enfermedades gastrointestinales, situación que coincide con los cambios de temperatura y el inicio de una temporada de mayor consumo de productos del mar.

El titular de Salud Municipal, Rubén Rodríguez Lindsay, explicó que aunque aún no se cuenta con una estadística definitiva, ya se observa un incremento en la incidencia de gastroenteritis.

"Ya comenzamos a tener enfermedades gastrointestinales, un aumento en la incidencia y es lo que se espera para esta época. Empiezan los cambios de temperatura, el calorcito, y comienzan estas enfermedades", señaló.

El funcionario detalló que entre los padecimientos detectados se encuentran gastroenteritis, gastritis, salmonelosis, intolerancias alimentarias y casos de deshidratación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables como niños y adultos mayores, aunque advirtió que cualquier persona puede resultar afectada.

Medidas preventivas ante el consumo de mariscos

Ante la llegada de la Cuaresma y el aumento en el consumo de mariscos, Rodríguez Lindsay hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas.

"Es fundamental el lavado correcto de manos, la adecuada cocción de los alimentos y evitar consumir productos que tengan mucho tiempo de haber sido preparados. También es importante no adquirir alimentos en puestos que no estén regulados, ya que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales", subrayó.

Casos de influenza en Coahuila

En cuanto a enfermedades respiratorias, informó que durante el mes en curso los consultorios municipales han registrado 35 casos de influenza, mientras que la Secretaría de Salud reporta más de 900 casos acumulados. También se han presentado algunos contagios de COVID-19, aunque aclaró que se trata de brotes aislados y no significativos en cuanto a mortalidad.

Respecto a la influenza, precisó que el periodo de contagio se mantiene activo durante febrero y parte de marzo. Sin embargo, explicó que la campaña de vacunación ya concluyó, debido a que la vacuna tarda aproximadamente un mes en generar inmunidad.

Finalmente, reiteró el llamado a la prevención, especialmente en menores y adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones por deshidratación derivada de enfermedades gastrointestinales.