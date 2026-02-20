Programa 'Ser Más' de Liliana Salinas Valdés contra la violencia

SALTILLO, COAH.- La Presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, advirtió que una parte considerable de los casos de violencia se origina dentro del entorno familiar, lo que complica su detección temprana y provoca que muchas situaciones salgan a la luz únicamente cuando algún docente, vecino o tercero decide denunciarlas.

Ante este escenario, explicó que el organismo estatal ha enfocado sus esfuerzos en la reconstrucción del tejido social, promoviendo una mayor cercanía entre madres, padres e hijos, así como la atención oportuna a cambios de comportamiento, variaciones en el estado de ánimo o señales que puedan alertar sobre posibles riesgos.

Liliana Salinas Valdés advierte sobre el origen familiar de la violencia

La estrategia, detalló, busca fortalecer una cultura de paz y de responsabilidad colectiva, donde la comunidad tenga herramientas para identificar problemáticas como abuso, depresión u otras situaciones que afecten el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Entre las acciones implementadas destacó la asignatura "Ser Más", impulsada mediante la coordinación con Inspira y en colaboración con las secretarías de Educación y Salud, además del DIF estatal. Este programa está orientado al desarrollo socioemocional del alumnado como medida preventiva frente a conductas agresivas.

El programa 'Ser Más' busca el desarrollo socioemocional de los jóvenes

También resaltó la puesta en marcha de "Impulsores de Paz", iniciativa que se desarrolla en secundarias y planteles de distintas regiones, promoviendo el diálogo, la comunicación asertiva y la participación conjunta de estudiantes, docentes y padres de familia.

En sus primeros cinco meses, estas estrategias han alcanzado a más de 11 mil alumnos y a más de 300 integrantes del personal educativo, entre maestros, directivos, psicólogos y representantes sindicales, con el propósito de transformar ambientes escolares afectados por violencia o acoso en espacios basados en el respeto y la empatía.

Más de 11 mil alumnos beneficiados con iniciativas del DIF Coahuila

Salinas Valdés subrayó que se trata de un trabajo transversal en el que intervienen dependencias como Cultura, Deportes, Salud, el DIF y la Secretaría de Educación, bajo un esquema de coordinación permanente.

Asimismo, adelantó que durante el presente año se reforzarán actividades como concursos de talento, brigadas comunitarias en colonias con mayores índices de violencia y la supervisión de centros de rehabilitación e internamiento, con el objetivo de profesionalizar su operación y asegurar el cumplimiento de lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Finalmente, reiteró que las acciones se intensificarán para que, en el corto plazo, la población pueda percibir una reducción en los índices de violencia y una mejora en los entornos familiares y escolares.