Claudia Sheinbaum recibe respaldo en marcha de Sabinas

SABINAS, COAH.- El sábado se llevó a cabo una marcha ciudadana en apoyo al movimiento de la Cuarta Transformación (4T) y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La manifestación fue encabezada por la señora Mercedes Mena y Sergio Guanajuato, quienes convocaron a simpatizantes de Morena para conmemorar los siete años desde que este proyecto político llegó al poder.

Los asistentes destacaron que la movilización tuvo un carácter pacífico y de solidaridad, con el objetivo de refrendar su respaldo a la gestión de la presidenta de la república. Señalaron que la continuidad de los valores y acciones de la 4T representa un compromiso con la justicia social, la equidad y el bienestar de las familias mexicanas.

Durante el recorrido, los participantes portaron pancartas y consignas alusivas al movimiento, recordando que la Cuarta Transformación surgió como una alternativa de cambio verdadero frente a los modelos tradicionales de gobierno. En sus mensajes, hicieron referencia al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de este proyecto político.

Mercedes Mena expresó que la marcha busca "mantener viva la esperanza y el espíritu de transformación que inició hace siete años", mientras que Sergio Guanajuato subrayó la importancia de que la ciudadanía se mantenga unida en torno a los principios que dieron origen al movimiento. Ambos coincidieron en que la participación social es fundamental para fortalecer la democracia.

Este movimiento solidario en favor de la presidenta de México también forma parte del apoyo de aquellos ciudadanos que no pudieron asistir a la marcha realizada en la Ciudad de México, convirtiéndose en un recordatorio del camino recorrido y de los retos que aún enfrenta la nación. En Sabinas, la jornada fue vista como un símbolo de respaldo y compromiso hacia la continuidad de la Cuarta Transformación.