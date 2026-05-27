Pakin truck´s y club desvielados celebrarán aniversarios con gran exhibición automotriz

SABINAS, COAH.- Integrantes de los clubes Pakin Truck´s y Club Desvielados de Nueva Rosita confirmaron la realización de una celebración automotriz el próximo domingo 31 de mayo, con motivo del cuarto aniversario de Pakin Trucks y el primer aniversario del Club Desvielados. El evento se llevará a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en el estacionamiento del antiguo local de Merco, donde esperan la participación de cientos de aficionados al automovilismo de la región y otros estados.

Detalles del evento

Ulises Perales Torres, integrante del Club Desvielados, informó que la actividad será completamente familiar y abierta al público en general. Explicó que durante la jornada se desarrollarán concursos de sonido y música, además de exhibiciones de vehículos clásicos, modificados y deportivos, con la finalidad de ofrecer entretenimiento para asistentes de todas las edades.

El organizador detalló que también se contemplan dinámicas y concursos para niños, así como la entrega de regalos para los menores que acudan al evento. Señaló que uno de los principales objetivos es fomentar la convivencia familiar y reunir a personas aficionadas al mundo automotriz en un ambiente seguro y recreativo.

Participación de clubes automovilísticos

Perales Torres destacó que el Club Desvielados está conformado por integrantes de distintos municipios de la Región Carbonífera, entre ellos San Juan de Sabinas, Múzquiz, Palaú y Nueva Rosita. Añadió que también se extendieron invitaciones a clubes provenientes de las regiones Cinco Manantiales, Frontera, Piedras Negras, Acuña, Monclova y Nuevo Laredo, varios de los cuales ya confirmaron su participación.

Finalmente, el integrante del club señaló que se espera la exhibición de más de 300 vehículos durante el evento. Comentó que, aunque el Club Desvielados cumple apenas su primer aniversario oficial, varios de sus miembros cuentan con más de dos décadas de experiencia en competencias automovilísticas, principalmente en carreras de cuarto de milla. Los organizadores reiteraron la invitación al público para asistir y disfrutar de una jornada de convivencia y pasión por los motores.