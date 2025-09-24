Entrega de material esencial para Protección Civil en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El coordinador de Protección Civil en el municipio, Federico Méndez Pacheco, informó sobre la reciente visita a Ciudad Acuña, donde se recibió material importante para las labores de protección civil y bomberos. La visita fue encabezada por el alcalde del municipio y se llevó a cabo en la Macroplaza de Ciudad Acuña. Méndez Pacheco destacó que el material recibido es básico para las funciones de protección civil y bomberos, y que será entregado próximamente por el alcalde a los departamentos correspondientes. El evento contó con la participación de representantes de diferentes regiones, incluyendo la región sureste, centro, desierto laguna, cinco manantiales y zona norte uno y dos. El coordinador de Protección Civil agradeció la gestión realizada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez con el Banco de Alimentos, que permitió la recepción de este material. También destacó la importancia de la comunicación constante con el Banco de Alimentos de Ciudad Acuña y el benefactor principal que provee artículos y servicios a la comunidad. La entrega de este equipo es un paso importante para fortalecer las capacidades de protección civil y bomberos en San Juan de Sabinas. Se espera que con este material, se puedan brindar servicios más eficientes y efectivos a la comunidad en caso de emergencias. La colaboración entre el municipio y organizaciones como el Banco de Alimentos es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar su seguridad. Se espera que esta entrega sea solo el comienzo de una serie de acciones que beneficien a la comunidad de San Juan de Sabinas.