Investigación en curso tras trágico accidente automovilístico en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- La madrugada de este miércoles se registró un trágico accidente automovilístico en el bulevar Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Aurora, donde perdió la vida Mónica Briseida Díaz, de 23 años.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando la joven se desplazaba rumbo al oriente de la ciudad. Al llegar a una curva cerrada, presuntamente a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la fachada de un negocio del sector.

La colisión fue de tal magnitud que la conductora falleció al instante. Paramédicos y elementos de rescate acudieron de inmediato, sin embargo, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras el accidente, el bulevar permaneció cerrado por más de dos horas, mientras agentes de Tránsito desviaban la circulación hacia vías alternas. La interrupción complicó la movilidad de decenas de automovilistas que a esa hora se dirigían a sus centros de trabajo.

Momentos más tarde, los padres de la joven arribaron al lugar y, al reconocer la escena, sufrieron una fuerte crisis nerviosa que requirió la intervención de las autoridades para evitar un mayor daño emocional.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el levantamiento de indicios y documentaron la trayectoria del vehículo.

Aunque las primeras versiones apuntan al exceso de velocidad y a la pronunciada curva como factores clave, no se descartan otras líneas de investigación.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley, mientras que el vehículo quedó asegurado para su análisis mecánico.