Cierre del río Mezquites afecta a guías turísticos en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El cierre del río Mezquites y de otros sitios turísticos privados en Cuatro Ciénegas ha comenzado a generar afectaciones directas en el sector de guías y touroperadores, donde al menos 35 prestadores de servicios reportan una caída drástica en su actividad, justo en vísperas de Semana Santa.

La medida tomó por sorpresa a los trabajadores del turismo. "Nos cayó como balde de agua fría", señalaron los guías Jesús Alarcón, Humberto Huerta y Arturo Contreras, quienes advirtieron que la cancelación de accesos reduce hasta en un 80 por ciento las opciones para los visitantes que ya tenían planes de recorrer este Pueblo Mágico.

Uno de los casos más representativos es el de un guía que tenía programada la atención de hasta 150 personas en un solo día, quienes finalmente se quedaron sin poder ingresar a los principales atractivos naturales de la región.

Actualmente, indicaron, Las Playitas se mantiene como la única alternativa disponible, lo que ha generado inconformidad entre turistas nacionales e internacionales. "Nos ha tocado atender cinco grupos que se han decepcionado al enterarse de la situación; hay enojo y molestia. Incluso venían familias de Canadá y de Estados Unidos", explicaron.

Ante este panorama, los guías han optado por redirigir a los visitantes hacia otros puntos como el Centro Histórico, donde se encuentran tres museos, además de una zona arqueológica, viñedos y el monumento a Venustiano Carranza; sin embargo, reconocen que estas opciones no logran compensar la experiencia que buscaban quienes llegan por los atractivos naturales.

El impacto no solo es directo para los más de 30 guías afectados, sino también para la economía local, que depende en gran medida del turismo. Tan solo en temporada de Semana Santa, Cuatro Ciénegas recibe entre 12 y 15 mil visitantes, cifra que ahora genera incertidumbre ante posibles cancelaciones de hospedaje y una baja afluencia durante los próximos días.