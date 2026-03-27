Frontera inicia operativo de seguridad: Semana Santa Segura

FRONTERA, COAHUILA.- Con el banderazo de salida a las unidades de seguridad, el municipio de Frontera dio inicio al operativo 'Semana Santa Segura', una estrategia que se mantendrá activa durante dos semanas con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la tranquilidad de la población en uno de los periodos de mayor afluencia.

El arranque se llevó a cabo en la entrada del Ejido La Cruz y 8 de Enero, considerado un punto clave por su alto flujo vehicular, donde autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron acciones coordinadas de vigilancia, prevención y reacción inmediata.

Durante el evento, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que este operativo responde a la necesidad de brindar condiciones óptimas de seguridad tanto para las familias locales como para los visitantes que llegan al municipio en temporada vacacional.

En el dispositivo participan elementos de la Policía Municipal, así como corporaciones estatales y federales, quienes trabajarán de manera conjunta para reforzar la presencia en distintos sectores y atender cualquier eventualidad.

Como parte de las acciones, se implementarán medidas enfocadas en la prevención de accidentes y la promoción de la cultura vial, con el fin de reducir riesgos en carreteras y zonas de mayor concentración.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y reportar cualquier situación de riesgo, al señalar que la colaboración social será clave para alcanzar un saldo blanco al término del operativo.