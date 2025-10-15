Colectivo Amigas Prepara Jornada de Bienestar en Sabinas

SABINAS, COAH.- El colectivo de Amigas prepara una brigada de atención gratuita en la colonia Guadalupe, con el objetivo de acercar servicios médicos, legales y de bienestar personal a las familias sabinenses. La jornada se realizará el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde en calle Río Sabinas #1005, entre Mina y Cuauhtémoc.

La iniciativa contempla consultas médicas generales, asesoría legal, orientación psicológica y cortes de cabello sin costo alguno. Estos servicios buscan apoyar a personas de todas las edades, especialmente aquellas que enfrentan dificultades para acceder a atención profesional en su día a día.

La señora Sandra Contreras Maltos, la doctora Sayra Castillón Contreras y Lissy González Barro hicieron extensiva la invitación a vecinos de la colonia Guadalupe y a la ciudadanía en general, destacando que la brigada es fruto de la colaboración y el compromiso social que ha unido al colectivo desde sus inicios.

"Queremos que la comunidad sepa que no está sola. Esta brigada es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos organizamos con empatía y voluntad de servir", expresaron las organizadoras, quienes han participado en diversas acciones solidarias en Sabinas y sus alrededores.

La jornada del viernes representa una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y brindar atención digna a quienes más lo necesitan. Los organizadores invitan a acudir con tiempo, respetar los turnos y aprovechar los beneficios que, con cariño y profesionalismo, estarán disponibles para todos.