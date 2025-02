Concreta Mario Villarreal grabar sencillo y videoclip

SABINAS, COAH.- Talentoso desde niño en la música y con interpretaciones maravillosas, el joven sabinense Mario Villarreal ha logrado concretar su sueño de grabar un sencillo y un videoclip.

La canción titulada "Me Aviento o Me Quedo" fue grabada recientemente en los estudios de Freddie Records en Corpus Christi, Texas, marcando un importante paso en su carrera artística.

Mario Villarreal obtuvo esta oportunidad como premio por ganar el Texas Karaoke Showdown, un concurso fundado por Xavier Garza "JavoG" que sirve de plataforma para talentos emergentes.

La grabación de su voz en los mismos estudios donde han trabajado artistas reconocidos como Cornelio Reyna, Ramón Ayala, Los Invasores de Nuevo León, y otros, representa un gran logro personal para el joven artista.

La canción, compuesta por Eduardo "Yayo" Anguiano, un autor nominado a los premios Grammy y multi ganador en los Tejano Music Awards, ya suena en las principales estaciones de radio en Texas y está disponible en todas las plataformas digitales.

Mario espera que su música también tenga éxito en Coahuila, llevando su talento a un público más amplio.

Para Mario Villarreal, el camino no ha sido fácil. Ha trabajado arduamente desde abajo, lejos de su familia y su tierra natal, Sabinas, Coahuila, que siempre lleva en su corazón.

Su música, que abarca géneros como la música norteña, rancheras, texana y country, ha sido bien recibida por el público en Texas, quienes se identifican con sus letras y sus historias.

Visiblemente conmovido, Mario Villarreal expresa que está viviendo su sueño, superando las expectativas que tenía desde niño cuando decidió que cantar y contar historias a través de la música sería su plan de vida.

Con el estreno de "Me Aviento o Me Quedo", Mario continúa esforzándose y promocionando su tema, con la esperanza de alcanzar más metas y regresar a su tierra con el éxito que tanto merece.

Mario se ve a sí mismo como un mexicano alcanzando metas, pero sabe claramente que este es solo otro paso que lo ilusiona, pero que fue posible gracias a su trabajo, a sus sacrificios y, a su talento y que hay que cabalgar aún mucho mientras sigue haciendo todo lo que ha soñado durante toda su vida.

Aunque no puede separar las lágrimas de emoción por la grabación de "Me Aviento o Me Quedo" y extrañar a los suyos y, a su tierra, se planta firme para intentar con todo su talento generar más emociones a todos los diversos públicos que poco a poco lo van conociendo a él y, a su música.

Cuando Mario ganó el TKS, concurso que lo puso más adentro en la escena musical, dejó de tener dudas, se prometió intentarlo todo pues en el camino ya estaba y, su talento lo notaban todos los que lejos de su hogar, lo motivaban para seguir adelante, por ello expresa, no piensa rendirse.

Ahora con el estreno de "Me Aviento o Me Quedo", Mario Villarreal busca promocionar su tema en cada rincón posible, se ve a sí mismo como un mexicano alcanzando metas, pero sabe claramente que este es solo otro paso que lo ilusiona, pero que fue posible gracias a su trabajo, a sus sacrificios y, a su talento y que hay que cabalgar aún mucho mientras sigue haciendo todo lo que ha soñado durante toda su vida.