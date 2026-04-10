Sabinas se prepara para el festival Vive Libre sin Drogas con concurso de talentos

SABINAS, COAH.- El Coordinador de Cultura en la Región Carbonífera, Ramiro Flores Morales, invitó a la comunidad al festival musical "Vive Libre sin Drogas", que se realizará el próximo martes 14 de abril a partir de las cinco de la tarde en la Unidad Deportiva de la ciudad. El evento es organizado a nivel estatal por la Secretaría de Educación, en coordinación con las secretarías del Deporte, de Cultura y el Sistema DIF Estatal.

Flores Morales detalló que el programa incluye un concurso de canto y baile en dos modalidades: infantil, de 10 a 17 años, y juvenil, de 18 a 30 años. Los interesados deben acudir a la Unidad Deportiva antes de las 5:00 p.m. para registrarse. Los menores deberán llevar una memoria USB con la pista musical, mientras que los participantes juveniles tendrán que presentar además su credencial de elector. Destacó que habrá "excelentes premios" en la etapa estatal.

El coordinador pidió a la población correr la voz entre niños y jóvenes con talento artístico para que se sumen al certamen. Subrayó que el objetivo del festival es promover espacios sanos de expresión y alejar a las nuevas generaciones de las adicciones a través de la música y el baile.

Además del concurso, el evento contará con una lotería mundialista, por lo que Flores Morales extendió la invitación a las familias que disfrutan de este juego tradicional. Aclaró entre risas que no será necesario llevar tablas ni las clásicas fichas, pues la dinámica será distinta y organizada por el comité del festival.

Con "Vive Libre sin Drogas", la Región Carbonífera busca conjugar cultura, deporte y prevención, usando el arte como herramienta de integración. La cita es el martes 14 de abril desde las cinco de la tarde en la Unidad Deportiva de Sabinas, con registro previo para todos los participantes.