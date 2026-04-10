Inician obras de drenaje y pavimentación en Sabinas

SABINAS, COAH.- Obras de pavimentación y drenaje en la colonia Santo Domingo y en la calle Kakanapo, con una inversión total de 3.3 millones de pesos, fueron puestas en marcha por el coordinador estatal del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, en beneficio de más de diez mil habitantes de este sector.

Durante su visita a Sabinas, el funcionario estatal encabezó el arranque oficial de los trabajos, destacando que estas acciones forman parte de un programa integral de desarrollo social enfocado en mejorar la infraestructura urbana de la región carbonífera, donde además se contempla una inversión superior a los 200 millones de pesos en obras de drenaje.

Elizondo Pérez subrayó que estos trabajos responden a compromisos asumidos con la ciudadanía, reiterando que el objetivo es elevar la calidad de vida de las familias mediante servicios básicos dignos. "Estamos cumpliendo compromisos con nuestra gente de Sabinas", expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de la coordinación entre autoridades estatales y municipales para concretar proyectos que impacten de manera positiva en la comunidad. "Lo más importante es lo que piense la gente, su sentir y sus necesidades", señaló.

En cuanto al contexto electoral, el coordinador estatal aseguró que el programa Mejora Coahuila continuará operando conforme a la legislación vigente, garantizando la continuidad de las obras sin contravenir las disposiciones legales. "No se va a detener la obra, al contrario, va a seguir", afirmó.

Finalmente, reiteró que la visita a Sabinas forma parte de una estrategia permanente del Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo en la región, siendo las obras en la colonia Santo Domingo un ejemplo del compromiso con el bienestar de la población.